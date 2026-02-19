Comerç
Andorra té 95 franquícies espanyoles
El Principat se situa com el tercer mercat exterior amb més presència d’ensenyes de l’estat espanyol
Andorra té 95 franquícies espanyoles implantades al seu territori, fet que el situa com el tercer mercat exterior amb més presència d’ensenyes de l’estat espanyol, només per darrere de Portugal i Mèxic. Així ho recull l’informe La Franquícia Espanyola al Món 2025, elaborat per l’Associació Espanyola de la Franquícia (AEF) amb la col·laboració d’ICEX i Grupo Cooperativo Cajamar, que indica que un 27,44% de les franquícies espanyoles —314 en total— operen fora d’Espanya, amb 18.929 establiments repartits en 139 països.
Per sectors, la moda lidera la implantació internacional amb 72 marques i 8.886 establiments en 116 països, seguida de l’hostaleria i restauració, amb 62 ensenyes en 70 mercats i 1.463 locals fora d’Espanya. Portugal continua sent el principal hub amb 176 xarxes i 2.632 establiments, mentre que Europa concentra més de la meitat dels locals a l’exterior. L’informe també destaca el creixement sostingut del model des del 2008, quan hi havia 210 marques internacionals i 8.101 establiments fora del país, xifres que gairebé s’han duplicat en disset anys.