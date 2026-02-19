Viena
Andorra instal·la un estand promocional a la Sessió d’hivern de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE
L'objectiu és donar a conèixer la cita que el Consell General acollirà a l'octubre
Andorra ha instal·lat un estand promocional a la 25a Sessió d'hivern de l'Assemblea Parlamentària de l'OSCE, que se celebra a Viena, per donar a conèixer la Sessió de tardor que el Consell General acollirà el proper mes d’octubre. L'acte ha estat dut a terme per la delegació andorrana, encapçalada per Meritxell López, amb la col·laboració d'Andorra Turisme. La consellera prendrà part en la reunió de la Comissió permanent i en la del Comitè de revisió del Reglament de l’OSCE-PA, previstes per demà.
La sessió d’obertura ha comptat amb les intervencions del president del Consell Nacional d’Àustria, Walter Rosenkranz; del president de la cambra baixa d’Ucraïna, Ruslan Stefanchuk, i del secretari general de l’OSCE, Feridun Sinirlioğlu.