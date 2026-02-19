REPORTATGE
250 anys de germanor
La Consòrcia de casats celebra el seu tradicional dinar per Dimecres de Cendra i el comú reconeix la trajectòria de l’entitat.
El tradicional dinar de Dimecres de Cendra de la Consòrcia de Casats d’Andorra la Vella ha tingut enguany un regust especial i solemne. L’entitat commemorava 250 anys d’història, una efemèride que, com va remarcar el cònsol major de la Consòrcia, Ton Armengol, es remunta a una època en què els Estats Units encara no existien. L’aniversari va convertir l’àpat en una celebració carregada de simbolisme, amb prop de vuitanta assistents units per un mateix sentiment de pertinença, germanor i voluntat de preservar una tradició que ha travessat generacions i contextos molt diferents.
“La Consòrcia d’Andorra la Vella és una de les institucions més velles d’aquest país”
A les escales de la Casa de la Vall, puntuals a un quart de quatre de la tarda, els membres van repetir la fotografia anual que marca el ritual inalterable de la jornada. És una imatge que es reprodueix any rere any, tot i que el dinar ja fa temps que es trasllada al Centre de Congressos, a la sala que porta el nom de l’agrupació. A l’interior, tres fotografies antigues –datades el 1946, el 1982 i el 2008– traçaven una línia del temps visual que convidava a la memòria i a la comparació entre èpoques. “Alguns dels que hi surten ja no hi són, sobretot a la més antiga”, comentava un dels assistents, tot repassant les imatges amb un punt d’emoció continguda.
“No tothom pot dir que celebra 250 anys, és una alegria poder ser aquí celebrant amb vosaltres”
Entre converses llargues i retrobaments sincers, la nostàlgia es barrejava amb la satisfacció pel camí recorregut. En Joan, de 80 anys, recordava els inicis i els canvis viscuts al llarg de dècades. “Déu n’hi do com s’ha transformat tot”, deia, evocant una Andorra molt diferent. Un altre membre explicava que, després d’anys d’absència per motius laborals, havia pogut reincorporar-se fa dos anys, un retorn que viu amb alegria renovada. Armengol destacava l’orgull de celebrar “una de les institucions més velles del país” i de poder reunir els germans després de la missa i la fotografia per compartir taula, records i projecte de futur.
Oliver Vergés
Una placa reconeix la trajectòria, el compromís i la contribució constant
A la celebració també hi van assistir els cònsols Sergi González i Olalla Losada. El comú va descobrir una placa de reconeixement a la trajectòria de la Consòrcia, i González va subratllar que “no tothom pot dir que celebra 250 anys”. El menú, fidel a la tradició quaresmal, va ser escudella de congre, bacallà amb escarola i préssec en almívar, servit en un ambient distès i de conversa pausada. En Quaresma, la carn queda fora del plat.