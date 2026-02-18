Mobilitat
Un tram de l'N-340 a Mont-roig del Camp és el més perillós d'Espanya
Catalunya suma 201 quilòmetres amb risc alt o molt alt
Un estudi del RACC conclou que gairebé sis quilòmetres de l’N-340 al seu pas per Mont-roig del Camp (Baix Camp) s’han convertit en el tram més perillós de tota la xarxa viària d'Espanya, segons informa el Diari Més. Amb un índex de risc de 200,9 —molt per sobre del segon classificat— i una intensitat mitjana de 2.319 vehicles diaris, aquest segment va registrar tres accidents mortals o greus entre el 2022 i el 2024, fet que en dispara la sinistralitat.
L’informe, que analitza 26.470 quilòmetres de la xarxa viaria d'Espanya i 3.873 accidents greus en el trienni 2022-2024, conclou que l’11,8% dels trams presenten risc elevat o molt elevat, és a dir, 3.122 quilòmetres. Tot i que l’índex global ha baixat des del 2010, per primera vegada en 15 anys augmenta el risc en autopistes i autovies. Les carreteres convencionals concentren els punts més negres, amb els deu trams més perillosos en vies d’un sol carril per sentit. Catalunya suma 201 quilòmetres amb risc alt o molt alt, lleugerament per sota de la mitjana estatal, tot i que la demarcació de Girona supera el 18% de trams perillosos.