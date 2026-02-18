Successos
Tallat el carrer de les Pistes del Pas per perill d'esllavissada
Els bombers treuran la neu acumulada sobre un tros de talús no edificat que hi ha sobre la via aquest matí i reobriran el trànsit
El carrer de les Pistes del Pas de la Casa està tallat des d'ahir a les quatre de la tarda per perill d'esllavissada. La neu d'aquests dies s'ha acumulat sobre un tros de talús no edificat que hi ha al damunt del carrer i amenaça de caure. Per aquest motiu, els bombers van desplaçar-se ahir a la tarda cap al carrer i van fer una primera neteja de neu, i aquest matí, al voltant de les onze, hi tornaran per acabar de treure la neu acumulada al lloc i poder reobrir la carretera amb normalitat.