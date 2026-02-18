Celebració
Dinar per commemorar els 250 anys de la Consòrcia de casats d’Andorra la Vella
A l'acte s'ha inaugurat una placa en honor a l'aniversari
La celebració dels 250 anys de la Consòrcia de casats d’Andorra la Vella s’ha dut a terme avui amb una jornada que ha combinat tradició i reconeixement històric. Els actes han començat a l’església de Sant Esteve amb una missa a dos quarts d’una del migdia. Posteriorment, els participants s’han fet la fotografia oficial a l’escalinata de la Casa de la Vall abans del dinar. L’àpat s’ha celebrat al Centre de Congressos, a la sala batejada amb el nom de Consòrcia per la mateixa entitat. Al dinar hi han assistit entre 70 i 80 comensals, amb presència institucional del cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi Gonzalez, i la cònsol menor, Olalla Losada.
El cònsol de la consòrcia, Ton Armengol, ha destacat que “és molt maco poder dir que celebrem els 250 anys; som una de les institucions més velles del país i ens fa molta il·lusió reunir tots els germans i compartir un bon dinar”. Per la seva banda, el cònsol major ha remarcat que “no tothom pot dir que celebra 250 anys; és una alegria poder ser aquí celebrant amb tots vosaltres”. Durant l’acte també s’ha descobert una placa commemorativa abans de servir el menú, amb escudella de congre i bacallà amb escarola.