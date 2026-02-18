Empresa
La segona edició d’Enlaira comptarà amb cinc places per a 'start-ups'
Les inscripcions s’obren demà i es podran presentar candidatures fins al 24 de març
Andorra Business i Creand Accelera han obert la convocatòria de la segona edició del programa Enlaira,una iniciativa per impulsar empreses emergents andorranes amb potencial de creixement. Les inscripcions s’obren demà i es podran presentar candidatures fins al 24 de març, amb la novetat que enguany se seleccionaran cinc start-ups, dues més que en la primera edició.
El programa, que començarà el 4 de maig i tindrà una durada de sis mesos, ofereix 30 hores de mentoria especialitzada, acompanyament estratègic i accés a l’ecosistema emprenedor. Les empreses participants rebran suport en àmbits com valoracions empresarials, participació a l’Innovation Hub i presència en esdeveniments del sector. Poden optar-hi societats o comerços constituïts a Andorra, amb almenys una persona dedicada a temps complet i una facturació màxima anual de 150.000 euros. Al final del programa, un jurat integrat per representants d’Andorra Business, Creand i inversors de capital risc atorgarà un premi de 10.000 euros al projecte més prometedor.