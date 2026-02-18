Alimentació

Salut ordena la retirada de llet en pols Babybio per possible presència de bacteris

Els lots afectats són el 899014 i el 911057 del producte Caprea Llet 1 Lactant de 800 grams

Lot de llet que salut ha hagut de retirar de forma preventiva

Redacció

El Ministeri de Salut ha informat de la retirada preventiva de determinats productes de llet en pols per a lactants de la marca Babybio davant la possible presència del bacteri Bacillus cereus en productes procedents de França. L’alerta s’ha rebut a través del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF).

Concretament, els productes afectats corresponen als lots 899014 i 911057 del producte Caprea Llet 1 Lactant Babybio en format de 800 grams. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que disposin d’algun d’aquests productes que no els consumeixin i els retornin al punt de venda.

En cas que algun infant hagi ingerit aquesta llet i presenti símptomes digestius com diarrea o vòmits, el Ministeri recomana consultar amb el pediatre de referència.

