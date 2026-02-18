Alimentació
Salut ordena la retirada de llet en pols Babybio per possible presència de bacteris
Els lots afectats són el 899014 i el 911057 del producte Caprea Llet 1 Lactant de 800 grams
El Ministeri de Salut ha informat de la retirada preventiva de determinats productes de llet en pols per a lactants de la marca Babybio davant la possible presència del bacteri Bacillus cereus en productes procedents de França. L’alerta s’ha rebut a través del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF).
Concretament, els productes afectats corresponen als lots 899014 i 911057 del producte Caprea Llet 1 Lactant Babybio en format de 800 grams. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que disposin d’algun d’aquests productes que no els consumeixin i els retornin al punt de venda.
En cas que algun infant hagi ingerit aquesta llet i presenti símptomes digestius com diarrea o vòmits, el Ministeri recomana consultar amb el pediatre de referència.