GASTRONOMIA
El restaurant Ibaya aconsegueix un Sol de la Guia Repsol
El restaurant Ibaya, ubicat a Soldeu i dirigit pel xef Jordi Grau, ha aconseguit un Sol de la Guía Repsol 2026, una de les principals distincions gastronòmiques de l’Estat espanyol. El reconeixement situa Andorra en el mapa de l’alta cuina i consolida el treball del projecte culinari que lidera Grau, basat en una proposta contemporània arrelada al territori i a la cuina de muntanya. A banda d’aquest guardó, set restaurants andorrans més van ser incorporats a la categoria d’establiments recomanats per la guia, fet que amplia la presència del Principat en aquesta publicació de referència del sector.