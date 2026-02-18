Política
El PS reclama una anàlisi integral de la mobilitat i alerta de la fragilitat dels accessos al país
Laia Moliné defensa estudiar traçats alternatius i millorar les dades per planificar amb visió de futur
La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Laia Moliné, ha advertit que el debat sobre la capacitat real del país, especialment en matèria de mobilitat, no es pot ajornar més i ha defensat la necessitat d’afrontar-lo amb una anàlisi global i coordinada. Segons ha exposat, els episodis recents de col·lapse viari, ja sigui per accidents o incidències puntuals com la caiguda d’un arbre, evidencien la fragilitat del sistema actual. “Se’n parla molt, però finalment no s’ha posat res sobre la taula”, ha lamentat.
Moliné ha remarcat que Andorra necessita una visió de conjunt de la xarxa viària que permeti estudiar alternatives reals, tant per a la mobilitat interna com per als accessos externs. En aquest sentit, ha assenyalat que el tall recent de l’RN20 ha tornat a posar de manifest la vulnerabilitat del Principat davant incidències en corredors clau. “Cada vegada que es produeix una incidència a les vies principals d’accés, el país queda pràcticament encapsat; això ens obliga a planificar amb visió de futur”, ha afirmat.
La consellera també ha vinculat aquesta situació amb el creixement demogràfic dels darrers anys, que, segons ha indicat, no ha anat acompanyat del desenvolupament necessari de les infraestructures. “Hem crescut potser en sis anys en 11.000 persones, però les infraestructures no han acompanyat”, ha recordat, tot defensant una anàlisi tècnica integral que identifiqui punts crítics i permeti estudiar nous traçats que reforcin la resiliència del país.
Finalment, el GPS ha alertat de la manca d’indicadors complets i integrats sobre fluxos de mobilitat i capacitat dels accessos. “Un dels mals endèmics del país és que no tenim dades o que aquestes dades sovint són fragmentades”, ha assenyalat Moliné, que ha proposat recuperar i actualitzar estudis previs per disposar d’una base sòlida per a la presa de decisions estratègiques i anar més enllà de mesures puntuals.