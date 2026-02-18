Successos
Mor un excursionista al Pedraforca
En la recerca hi han participat deu dotacions dels bombers de la Generalitat, incloent el GRAE de la Seu d'Urgell
Un excursionista ha mort aquesta matinada al vessant nord del Pedraforca, al Berguedà. Els bombers de la Generalitat van activar ahir a la nit un ampli dispositiu de recerca perquè l'excursionista no va tornar al punt d’inici de la seva ruta. L’avís es va rebre a les 21.34 hores d’ahir, quan es va informar que l’home havia anat a escalar a la zona de la Canal Roja i no havia retornat.
En l’operatiu hi van participar una vintena d’efectius i deu dotacions, entre elles membres dels Grups d’Actuacions Especials (GRAE) de la Seu d’Urgell i Cerdanyola, el Grup Caní de Recerca, l’equip de drons i la Unitat de Comandament Mitjana. Des del refugi Lluís Estasen es va confirmar que el vehicle de l’excursionista era al pàrquing del Mirador de Gresolet, fet que va permetre acotar la zona de recerca cap a la base de la Canal Roja.
De matinada, els equips van localitzar una traça a la neu i diversos accessoris de muntanya que els van conduir fins al cos de l’excursionista, ja sense vida. La zona va quedar custodiada pels mossos d’esquadra fins a l’aixecament del cos, que s’ha fet amb l’helicòpter de la Unitat d’Intervenció de Muntanya. La unitat d’investigació dels mossos a Berga s’ha fet càrrec del cas.