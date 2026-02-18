FEDA
La línia elèctrica que assumirà l’augment poblacional estarà llesta l’any 2029
L’estació transformadora del Runer triplicarà la capacitat de connexió amb Espanya
La nova estació transformadora del riu Runer, que està previst que entri en funcionament el 2029, ja ha iniciat les obres amb una inversió global de prop de 50 milions d’euros, dels quals 20 es destinen a l’estació transformadora i 30 a la nova línia d’alta tensió. El projecte impulsat per Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) permetrà gairebé triplicar la capacitat d’interconnexió elèctrica amb Espanya i garantir el subministrament a llarg termini.
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, va subratllar ahir que es tracta d’una infraestructura “clau en la transició energètica i en la garantia de subministrament”. Va recordar que el projecte es va incorporar a la planificació energètica espanyola l’any 2006, però diverses crisis econòmiques en van frenar el desenvolupament. “Avui el projecte és una realitat”, va afirmar. La nova estació permetrà assegurar la demanda a molt llarg termini i assumir el creixement vinculat a l’electrificació del transport i de la calor. També va remarcar que reforçarà la seguretat energètica, garantint “el 100% del subministrament” tant des del costat espanyol com del francès en cas d’incidències. Les obres es desenvoluparan de manera coordinada amb les actuacions que també s’estan executant al costat espanyol.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va afirmar que amb aquesta infraestructura “es construeix el futur energètic d’Andorra”, ja que assegura tant la capacitat actual com la futura del país. Va destacar que es tracta d’un pilar fonamental per a la transició energètica i va assegurar que l’obra suposarà “un abans i un després” en la capacitat energètica nacional.
El director d’Operacions i Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, va explicar que la instal·lació transformarà la futura línia de 220 quilovolts procedent d’Espanya a 110 quilovolts, la tensió de transport interna del país. Els treballs s’han estructurat en tres fases: excavació i sosteniment del terreny, construcció de l’edifici i implantació dels equipaments elèctrics, principalment transformadors de potència i cablejat. Travé va destacar que tots els elements quedaran integrats dins d’una edificació moderna i adaptada a l’entorn, sense instal·lacions visibles a l’exterior.