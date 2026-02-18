Contraban
Investiguen el director d’una fàbrica de tabac andorrana per presumptament desviar mercaderia cap a França
Una operació conjunta francoandorrana destapa un suposat tràfic organitzat amb ramificacions a Perpinyà i sis detinguts a Andorra
Una investigació conjunta entre les autoritats andorranes i franceses ha posat al descobert un presumpte desviament de producció de tabac des d’una fàbrica del Principat cap al mercat il·legal francès. Segons informa el rotatiu francès L’Indépendant, el director d’una planta andorrana hauria col·laborat amb una xarxa organitzada que introduïa cigarretes de contraban a la zona de Perpinyà.
La cooperació policial, impulsada fa aproximadament un any i mig sota la coordinació d’Eurojust, ha permès coordinar les investigacions a banda i banda de la frontera. Es tracta de la primera vegada que es constitueix un equip conjunt d’aquestes característiques entre Andorra i França per combatre el tràfic de tabac.
L’origen de la investigació es remunta al juliol del 2024, quan la gendarmeria francesa va rebre informacions sobre un suposat tràfic regular de cigarretes entre el Principat i el departament dels Pirineus Orientals. La recerca va permetre identificar una família establerta a l’entorn de Perpinyà que, presumptament, organitzava combois freqüents —en alguns moments gairebé diaris— amb vehicles carregats de mercaderia.
Les indagacions, que a França han inclòs tècniques especials com la sonorització de vehicles, càmeres ocultes i geolocalització, van permetre traçar l’origen dels importants volums de tabac fins a una fàbrica andorrana. Segons la informació publicada per L’Indépendant, part de la producció hauria estat desviada amb la complicitat del director del centre per alimentar un mercat paral·lel de contraban.
A la Principat, el directiu va ser detingut el febrer del 2025 juntament amb cinc persones més presumptament implicades. Durant l’operació es van intervenir cigarretes, vehicles i diners en efectiu. Pel que fa a França, quatre sospitosos han estat arrestats en diferents fases de la investigació, tres dels quals han ingressat en presó provisional.
Els encausats s’enfronten a acusacions d’importació i tinença de tabac en banda organitzada, associació il·lícita, ajuda a l’estada irregular i blanqueig agreujat, entre altres delictes. També s’han confiscat diversos vehicles presumptament utilitzats per al transport de la mercaderia.
La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.