Consell de ministres
El Govern actualitza les tarifes de la CASS per al 2026 amb un increment vinculat a l’IPC
Les visites d’atenció primària s’incrementen un 5,4% per reforçar el paper del metge referent
El Consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Salut, Helena Mas, el decret d’actualització de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2026. La revisió, vinculada a l’IPC del 2,7%, té com a objectiu garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari, l’accessibilitat dels usuaris i una remuneració justa pels serveis sanitaris. En aquest sentit, s’actualitzen les tarifes mèdiques, odontològiques i de serveis sanitaris, així com les dels centres sociosanitaris i les corresponents a desplaçament, àpats i allotjament.
Pel que fa a les visites dels metges d’atenció primària, s’incrementaran amb el doble del valor de l’IPC, és a dir, un 5,4%, amb la voluntat de continuar reforçant aquesta porta d’entrada al sistema i consolidar el rol del metge referent dins el circuit assistencial. Aquestes tarifes es continuen abonant en règim de tercer pagador, de manera que el pacient només assumeix el 25% de l’import fixat per decret.
El decret també contempla l’actualització de les tarifes complementàries del taxi individual, amb un increment específic per a la recollida de pacients del Pas de la Casa per ajustar el cost real del servei. Aquest augment no repercutirà en els usuaris, ja que el servei està finançat al 100%. En canvi, no s’actualitzen les tarifes vinculades a concursos públics, com el transport sanitari, ni les del SAAS, ni tampoc determinats actes diagnòstics com el TAC, la ressonància magnètica o les anàlisis clíniques.