Consell de ministres

El Govern actualitza les tarifes de la CASS per al 2026 amb un increment vinculat a l’IPC

Les visites d’atenció primària s’incrementen un 5,4% per reforçar el paper del metge referent

Façana de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.

Façana de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.Arxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Salut, Helena Mas, el decret d’actualització de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) per a l’any 2026. La revisió, vinculada a l’IPC del 2,7%, té com a objectiu garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari, l’accessibilitat dels usuaris i una remuneració justa pels serveis sanitaris. En aquest sentit, s’actualitzen les tarifes mèdiques, odontològiques i de serveis sanitaris, així com les dels centres sociosanitaris i les corresponents a desplaçament, àpats i allotjament.

Pel que fa a les visites dels metges d’atenció primària, s’incrementaran amb el doble del valor de l’IPC, és a dir, un 5,4%, amb la voluntat de continuar reforçant aquesta porta d’entrada al sistema i consolidar el rol del metge referent dins el circuit assistencial. Aquestes tarifes es continuen abonant en règim de tercer pagador, de manera que el pacient només assumeix el 25% de l’import fixat per decret.

El decret també contempla l’actualització de les tarifes complementàries del taxi individual, amb un increment específic per a la recollida de pacients del Pas de la Casa per ajustar el cost real del servei. Aquest augment no repercutirà en els usuaris, ja que el servei està finançat al 100%. En canvi, no s’actualitzen les tarifes vinculades a concursos públics, com el transport sanitari, ni les del SAAS, ni tampoc determinats actes diagnòstics com el TAC, la ressonància magnètica o les anàlisis clíniques.

tracking