Anècdota
Una confusió acaba enviant uns turistes a Andorra que anaven a Ondarroa
Una ex treballadora de l’aeroport de Bilbao explica com va confondre el Principat amb Ondarroa en directe a la ràdio
El programa Herrera en COPE, cadena de ràdio espanyola, presentat per Alberto Herrera, ha recollit a la secció ‘La Hora de los Fósforos’ algunes de les confusions més sorprenents viscudes pels oients. Entre les anècdotes compartides, ha destacat la de Conchita, una extreballadora de l’aeroport de Sondica (Bilbao), que per un malentès lingüístic va enviar uns turistes a centenars de quilòmetres del seu destí real.
Segons va explicar ella mateixa, els fets van tenir lloc fa anys, quan sortia de treballar amb el seu marit cap a les onze de la nit. Una parella d’estrangers se’ls va adreçar en anglès per demanar ajuda: “We want to go to Andorra”, els van dir. Davant aquesta petició, Conchita i el seu marit van imaginar el llarg trajecte fins al Principat dels Pirineus i els van donar indicacions detallades, suggerint-los rutes per Espanya o França i orientant-los cap a Vitòria per continuar després cap a Saragossa, en un viatge que podia durar entre sis i vuit hores.
Quan el vehicle ja marxava, Conchita va tenir una revelació sobtada: potser els turistes no volien anar a Andorra sinó a Ondarroa, un municipi costaner de Biscaia amb una sonoritat molt similar. La confusió fonètica entre ambdós noms hauria estat l’origen de l’error, que ja no van poder rectificar. L’anècdota, explicada en to distès, ha arrencat somriures entre els oients i ha situat Andorra, encara que de manera accidental, al centre de la història.