Successos
Una caiguda de Movistar deixa 100.000 empreses espanyoles sense servei
Els serveis de taxi o establiments hotelers han vist paralitzada l'activitat en no poder gestionar trucades ni operacions digitals
Movistar, operadora de Telefónica, ha registrat aquest matí una incidència generalitzada a Espanya que ha deixat sense servei de telefonia fixa, mòbil i fibra milers de petites i mitjanes empreses arreu de l’estat espanyol. Tot i que inicialment semblava un problema puntual, l’afectació s’ha estès ràpidament fins a impactar prop de 100.000 negocis, especialment a partir de l’inici de la jornada laboral, segons informen diversos mitjans espanyols.
L’avaria, que s’hauria originat durant la matinada, ha afectat principalment serveis vinculats a paquets integrats com Movistar Fusión, incloent centraletes al núvol i connexions de fibra i mòbil. Segons Downdetector, les notificacions d’usuaris s’han disparat al llarg del matí, amb casos com el de serveis de taxi o establiments hotelers que han vist paralitzada la seva activitat en no poder gestionar trucades ni operacions digitals essencials.
Telefónica ha confirmat que els seus equips tècnics treballen per resoldre la incidència com més aviat millor, tot i que encara no ha detallat les causes tècniques de l’apagada. Mentrestant, la companyia ha habilitat missatges informatius als seus canals d’atenció i recomana a les empreses afectades utilitzar alternatives temporals, com punts d’accés mòbil, per minimitzar l’impacte en la seva activitat.