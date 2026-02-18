Meteo
Avís groc per vent a partir de demà
La cota de neu baixarà fins als 900 metres
El servei meteorològic d'Andorra activarà l'avís groc per vent a tot Andorra a partir de les sis del matí de demà. L'arribada d'un front aportat per la borrasca "Pedro" deixarà precipitacions a partir del vespre i al llarg de demà. L'avís groc per neu també estarà actiu al centre i nord del país entre les 6 i les 21 hores de demà.
Les precipitacions començaran aquesta nit, amb una cota de neu que baixarà dels 1.800 metres a l'inici, fins als 1.000 metres de matinada. Demà al matí la cota baixarà fins als 900 metres, tot i que les precipitacions s'aniran restringint al nord d'Andorra. Al migdia la cota pujarà als 1.200 metres i al vespre, el fort vent podrà estendre les precipitacions de nou arreu del territori.
Les temperatures baixaran considerablement al Pas de la Casa, amb mínimes de fins a -10 graus i màximes que no superaran 1 grau, mentre que a la resta del país es mantindran similars a les d'avui, amb mínimes de -2 a 1.500 metres o 1 grau a la capital, i màximes de 9 graus a Andorra la Vella.