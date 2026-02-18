Economia
Andorra Endavant reclama aplicar als centres educatius l’educació financera
El grup considera que hauria d'implementar-se "a partir del setembre com a molt tard"
Andorra Endavant reclama incorporar l’educació financera al sistema educatiu andorrà. La proposta va ser aprovada per majoria al Consell General sense el suport del PS, i el grup considera que "ha marcat agenda", després que diverses entitats financeres i responsables institucionals, inclòs el ministre de Finances, Ramon Lladós, hagin defensat la necessitat de formar els joves en matèria econòmica.
La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, creu que “cal passar de les paraules als fets” i integrar aquesta competència de manera estructural al sistema educatiu. Des d’AE insisteixen que no es tracta d’una declaració simbòlica, sinó d’una mesura concreta que hauria d’implementar-se amb calendari, continguts definits i formadors "a partir del setembre com a molt tard". El grup defensa que els alumnes han d’entendre conceptes com el cost real d’un préstec, l’interès compost, la diferència entre inversió i aposta o la detecció d’estafes financeres, perquè “la llibertat econòmica comença pel coneixement”.