Afers Exteriors
Andorra condemna les mesures d'expansió d'Israel a Cisjordània
El Principat s'ha unit a una declaració firmada per 80 estats de les Nacions Unides
Andorra, juntament amb 80 països més, ha condemnat el pla d'Israel per ampliar el seu control sobre la Cisjordània ocupada. En una declaració conjunta feta ahir a les Nacions Unides, es va afirmar que l'acció d'Israel "viola el dret internacional" i que els 85 països i organitzacions internacionals firmants, "reiterem la nostra ferma oposició a qualsevol forma d'annexió". Així ho va expressar l'ambaixador palestí davant les Nacions Unides, Riyad Mansour, parlant en roda de premsa rodejat de representants dels estats firmants, entre ells l'ambaixador d'Andorra a l'ONU, Joan Forner.
"Aquestes mesures violen el dret internacional, soscaven els esforços actuals per la pau i l'estabilitat de la regió, contradiuen el Pla Integral i posen en perill la perspectiva d'arribar a un acord de pau que posi fi al conflicte", va explicar Mansour, tot apuntant que els estats firmants "reiterem la nostra oposició a totes les mesures encaminades a alterar la composició demogràfica, el caràcter i l'estatus del territori palestí ocupat des del 1967, inclòs Jerusalem Oriental".