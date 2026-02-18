Afers Exteriors

Andorra condemna les mesures d'expansió d'Israel a Cisjordània

El Principat s'ha unit a una declaració firmada per 80 estats de les Nacions Unides

Un moment de la lectura de la declaració on es condemnen les mesures d'expansió d'Israel a Cisjordània.

Andorra, juntament amb 80 països més, ha condemnat el pla d'Israel per ampliar el seu control sobre la Cisjordània ocupada. En una declaració conjunta feta ahir a les Nacions Unides, es va afirmar que l'acció d'Israel "viola el dret internacional" i que els 85 països i organitzacions internacionals firmants, "reiterem la nostra ferma oposició a qualsevol forma d'annexió". Així ho va expressar l'ambaixador palestí davant les Nacions Unides, Riyad Mansour, parlant en roda de premsa rodejat de representants dels estats firmants, entre ells l'ambaixador d'Andorra a l'ONU, Joan Forner.

"Aquestes mesures violen el dret internacional, soscaven els esforços actuals per la pau i l'estabilitat de la regió, contradiuen el Pla Integral i posen en perill la perspectiva d'arribar a un acord de pau que posi fi al conflicte", va explicar Mansour, tot apuntant que els estats firmants "reiterem la nostra oposició a totes les mesures encaminades a alterar la composició demogràfica, el caràcter i l'estatus del territori palestí ocupat des del 1967, inclòs Jerusalem Oriental".

