Successos
Rodes punxades i accidents per desperfectes a l'A-2 a Cervera
L’estat espanyol treballa ara en un "contracte d’emergència" per renovar integralment el ferm en aquest tram d’uns tres quilòmetres
Els enfonsaments de la calçada a l’autovia A-2, entre Cervera i Ribera d’Ondara, han causat importants retencions i danys en diversos vehicles aquest divendres, segons informa el mitja català Segre. L’afectació, entre els punts quilomètrics 523 i 528 en tots dos sentits, va obligar a tallar un carril en direcció Lleida cap a les vuit del vespre i posteriorment en sentit Barcelona, amb circulació lenta durant hores i cues destacades. Diversos conductors van denunciar punxades i desperfectes als pneumàtics a causa dels clots i fragments d’asfalt despresos, i fins i tot es van produir col·lisions arran de frenades en cadena.
L’estat espanyol treballa ara en un "contracte d’emergència" per renovar integralment el ferm en aquest tram d’uns tres quilòmetres, una actuació llargament reivindicada pels ajuntaments de la Segarra des del 2019. Les pluges i nevades de les darreres setmanes han agreujat el deteriorament d’una via que ja arrossegava problemes estructurals, i ahir encara es mantenia un carril tallat per sentit mentre continuen els treballs provisionals de reparació.