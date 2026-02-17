SUCCESSOS
Robats l’alcohol i el tabac decomissat a la duana francesa
El magatzem de la duana que connecta per l’RN-22 amb França i Andorra, situada a dos quilòmetres del Pas de la Casa, va patir un robatori la setmana passada per part d’uns contrabandistes de les mercaderies que tenia decomissades. Segons informa el mitjà francès Actu.fr, ho van fer aprofitant el tancament de l’RN-20, precisament, l’eix estratègic del contraban d’Andorra cap a França. En el magatzem s’hi guardaven cartons de tabac i alcohol intervinguts dels controls realitzats a la duana a contrabandistes que intentaven accedir a França amb la mercaderia. De moment, però, es desconeix la quantitat exacta sostreta. S’ha obert una investigació.