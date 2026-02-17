Mobilitat
Retencions quilomètriques a la C-17 a Tagamanent per un camió bolcat
El vehicle, de matrícula portuguesa i sense assegurança transportava 24 tones de càrrega
L’accident d’un camió ahir al vespre a la C-17, a l’altura de Tagamanent, provoca retencions quilomètriques en tots dos sentits de la marxa. El sinistre obliga a tallar un carril en direcció Barcelona i un altre en sentit Vic, fet que genera cues de fins a dos quilòmetres cap al sud i tres cap al nord.
El vehicle, de matrícula portuguesa i sense assegurança segons el servei català de trànsit, transportava 24 tones de càrrega que s’han de buidar abans de poder-lo retirar, una operació que pot comportar nous talls puntuals de la via. El conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital de Granollers, mentre els mossos d'esquadra investiguen les causes de l’accident. El servei català de trànsit recomana rutes alternatives com la C-25 i la C-16 per minimitzar les afectacions.