Gastronomia
El restaurant Ibaya de Jordi Grau aconsegueix un Sol Guía Repsol
Set establiments més han entrat a la llista
El restaurant Ibaya de Jordi Grau aconsegueix el primer Sol Guia Repsol per a Andorra i situa el Principat en el mapa gastronòmic de la guia. Situat a l’Sport Hotel Hermitage de Soldeu i amb l’assessorament del xef Francis Paniego (3 Soles), Ibaya reivindica una cuina d’alta muntanya andorrana amb mirada contemporània i arrelada al territori.
A més d’aquesta distinció, set establiments més entren a la categoria de Restaurants Guia Repsol: Beç, Can Manel by Carlos Flynn, El Celler d’en Toni, Diamant —amb la supervisió de Nandu Jubany—, Eric Marty, Jou La Borda i Koy, del xef Hideki Matsuhisa.