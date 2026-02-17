Hivern
La policia dona suport al Coex en els tirs controlats d'allaus
El servei de meteorologia ha alertat d'avís groc a tot Andorra fins divendres
La policia col·labora amb el COEX en els tirs controlats d’allaus assegurant les zones afectades per garantir la prevenció i la seguretat, en un context de perill elevat. Tal com es pot veure en el vídeo publicat a les xarxes socials, un cotxe policial talla la carretera per evitar el pas d'altres vehicles per seguretat.
El servei de meteorologia ha alertat d'avís groc per allaus a tot Andorra fins divendres. Les autoritats, a través d'una publicació a les xarxes socials, recorden evitar les activitats forapista i l’esquí de muntanya en àrees de risc mentre es mantingui aquesta situació.