FEDA
La nova estació transformadora del riu Runer triplicarà la capacitat d'interconnexió amb Espanya
El projecte tindrà un cost total de 50 milions, 20 dels quals es destinaran a la construcció de l'ETR i la resta a la nova línia d'alta tensió
Les obres de la nova estació transformadora del riu Runer (ETR) ja estan en marxa. El projecte, impulsat per FEDA, suposarà una inversió global de 50 milions d’euros, dels quals 20 milions corresponen a la construcció de l’ETR i 30 milions més a la nova línia d’alta tensió i a les modificacions necessàries. La infraestructura permetrà gairebé triplicar la capacitat d’interconnexió amb Espanya, reforçant la garantia de subministrament i donant resposta al creixement de la demanda energètica d'Andorra.
La directora general de FEDA, Sílvia Calvó, ha qualificat la jornada “d’important” perquè marca l’inici d’una infraestructura “clau en la transició energètica i en la garantia de subministrament per part d’Espanya”. Calvó ha recordat que el projecte es va incorporar a la planificació energètica espanyola l’any 2006, però que diverses crisis van provocar-ne la congelació temporal. “Amb totes les gestions que s’han estat fent fins avui, el projecte és una realitat”, ha afirmat.
Calvó ha confirmat que la nova ETR permetrà “gairebé triplicar la línia d’alta tensió que tenim amb Espanya”, fet que assegurarà la demanda “a molt llarg termini”. Ha assegurat també que això facilitarà assumir el creixement vinculat a l’electrificació del transport i de la calefacció, dos eixos centrals de la transició energètica. A més, reforçarà la seguretat del sistema: “La demanda estarà assegurada al 100% tant del costat espanyol com del costat francès”, ha remarcat, tot recordant que en incidències recents la interconnexió amb França ja va permetre mantenir el subministrament.
El director d’Operacions i Noves Infraestructures de FEDA, Jordi Travé, ha detallat que la instal·lació transformarà la futura línia de 220 quilovolts procedent d’Espanya a 110 quilovolts, la tensió de transport interior del país. Els treballs s’estructuren en tres etapes: una primera d’excavació i sosteniment —ja iniciada—; una segona amb la construcció d’un edifici que integrarà tots els elements elèctrics; i una tercera amb la implantació dels equipaments, principalment transformadors de potència i el cablejat corresponent. “No es veurà cap transformador ni cap cable. Queda tot completament integrat dins d’una edificació molt moderna i adaptada a l’entorn”, ha destacat.
Travé ha explicat també que s’estan buscant sinergies amb l’entorn, especialment amb la gossera propera, per reaprofitar les terres extretes i millorar alguns espais adjacents. Les obres tindran una durada aproximada de tres anys i es preveu que la infraestructura entri en funcionament el 2029. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assegurat que amb aquesta infraestructura “construïm el futur energètic d’Andorra”, ja que permetrà garantir tant la capacitat actual com la futura per a les pròximes generacions.
Forné ha qualificat el projecte de “pilar fonamental, imprescindible” per avançar en la transició energètica, especialment en l’electrificació del transport i del sector de l’edificació. També ha recordat el conveni signat fa uns mesos amb Espanya per fer possible l’extensió de la línia de 220.000 volts fins al punt on s’ubicarà la nova estació. “Serà un abans i un després amb aquesta capacitat energètica del nostre país”, ha afirmat, tot felicitant FEDA per la rapidesa en l’inici de les obres.
Vint anys després de la seva incorporació inicial a la planificació, el projecte de l’ETR del riu Runer es materialitza amb l’objectiu de reforçar la seguretat del sistema elèctric i donar resposta als reptes energètics del Principat a llarg termini.