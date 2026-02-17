Solidaritat
El Lions Club d'Andorra fa un donatiu de 3.000 euros a Projecte Vida
L’objectiu és donar suport als programes d’acompanyament comunitari dirigits a persones amb conductes addictives
El Lions Club d’Andorra ha fet un donatiu de 3.000 euros a l’associació Projecte Vida, amb l’objectiu de donar suport als programes d’acompanyament comunitari dirigits a persones amb conductes addictives i a les seves famílies, que l’entitat ja té en marxa al Principat.
El suport contribuirà directament al desenvolupament dels grups d’ajuda mútua, els espais per a famílies i les accions de sensibilització i reducció de l’estigma, que Projecte Vida impulsa des de 2022 per millorar la salut i el benestar de la comunitat.
Projecte Vida valora especialment aquest gest de suport, que reforça el paper fonamental de la comunitat en la resposta a les addiccions. En aquest sentit, l'entitat recorda que les addiccions són un problema de salut que afecta no només les persones que les pateixen, sinó també les seves famílies i l’entorn, i requereixen respostes basades en l’acompanyament, la comprensió i la implicació social.
El donatiu permetrà consolidar els programes comunitaris ja existents, garantint la continuïtat d’espais segurs, gratuïts i accessibles per a les persones que necessiten suport en el seu procés de recuperació.