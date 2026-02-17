SUCCESSOS
Detinguts per robar 600 euros en un club i desafiar la policia
Els dos arrestats ja havien estat controlats anteriorment pels agents
La policia va detenir la matinada de divendres, a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Arinsal, un home i una dona de 35 i 33 anys com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i contra la Funció Pública.
L’actuació es va iniciar arran d’un requeriment per una problemàtica esdevinguda a l’interior del local, relacionada amb la presumpta sostracció de 600 euros en efectiu de l’interior d’una bossa de mà. Segons les manifestacions dels testimonis presencials, els agents desplaçats al lloc dels fets van poder determinar que els presumptes autors eren dues persones que ja havien estat prèviament controlades. Durant l’escorcoll, se’ls va localitzar la quantitat sostreta entre les seves pertinences.
En el moment de procedir a la lectura dels drets processals, tots dos detinguts van mostrar una actitud desafiant i poc col·laboradora, i van oposar una forta resistència envers els agents interventors, fet pel qual també se’ls atribueix un delicte contra la Funció Pública.
Salut pública
Pel que fa als delictes contra la salut pública, els darrers dies s’han dut a terme quatre detencions. Dijous es va arrestar una dona de 31 anys amb 0,35 grams de cocaïna i, posteriorment, un home turista de 33 anys que portava 0,2 grams de la mateixa substància.
Divendres es van practicar dues detencions més a la frontera del riu Runer, en aquest cas de dues dones turistes de 23 anys, que duien a sobre 0,50 i 0,45 grams d’èxtasi, respectivament.
D’altra banda, pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut un conductor de 33 anys, controlat a Canillo amb una taxa d’alcoholèmia d’1,89 grams per litre de sang.