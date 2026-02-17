Estafa
Desarticulen a Catalunya la fàbrica de perfum falsificat més gran d’Europa amb més d’1,2 milions d’unitats intervingudes
Set detinguts i onze investigats en una operació conjunta dels Mossos, Vigilància Duanera i la Duana francesa
Agents dels Mossos d’Esquadra i del Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària, amb la col·laboració de la Duana francesa, han desmantellat a Catalunya una organització criminal dedicada a la fabricació i distribució de perfums falsificats cap a França i altres països europeus. L’operació ha permès intervenir un total d’1.210.000 flascons i ha comportat la detenció de set persones i la investigació d’onze més per delictes d’organització criminal, contraban i contra la propietat industrial.
La investigació es va iniciar a l’octubre gràcies a la cooperació internacional amb la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) francesa, que havia interceptat diverses partides de perfum falsificat procedents de Girona. Les primeres confiscacions a França, amb milers de flascons ocults en caixes etiquetades com a “molt fràgil”, van permetre estirar el fil fins a tres naus situades a la comarca de la Selva.
El 28 de gener, una inspecció en dues naus de Fogars de la Selva va revelar l’existència d’una autèntica fàbrica amb set línies de producció i una capacitat estimada de més de quatre milions de flascons anuals. A l’interior s’hi van localitzar 150.000 litres de producte base, material complet d’embotellament i envasament, així com una exposició amb més de 50 marques de luxe imitades. En el moment de l’actuació hi treballaven nou persones, set de les quals van quedar detingudes.
La infraestructura comptava amb zones diferenciades d’embotellament, tapat, envasament, embalatge i impressió de caixes amb logotips falsificats. A més, en una tercera nau a Sant Feliu de Buixalleu es van intervenir centenars de garrafes i bidons amb elixirs aromàtics, alcohol desnaturalitzat i més de 870.000 flascons preparats per a la distribució.
A més, els Mossos van detectar camions que carregaven mercaderia sense documentació vàlida amb destinació a França. Les verificacions van conduir a una altra nau a Arbúcies, que funcionava com a centre logístic de l’organització, on es van intervenir prop de 350.000 perfums addicionals i documentació vinculada a la distribució internacional.
Segons els investigadors, es tracta de la fàbrica de perfum falsificat més gran localitzada fins ara a Europa. La investigació, dirigida pel Jutjat d’Instrucció d’Arenys de Mar, continua oberta i no es descarten noves detencions.