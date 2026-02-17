Successos
Cinc joves morts en un incendi a Manlleu
El foc es va originar en un traster del terrat on les víctimes passaven la nit i no van poder sortir
Cinc persones han mort i cinc més han resultat ferides lleus en un incendi declarat ahir a la nit en un bloc de pisos del carrer Montseny de Manlleu (Osona, Barcelona). El foc s’ha originat en un traster situat al terrat de l’edifici, on les víctimes passaven la nit i, per causes que s’investiguen, no n’han pogut sortir. L’ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial.
Els bombers de la Generalitat han rebut l’avís cinc minuts abans de tres quarts de deu del vespre i hi han desplaçat tretze dotacions. Les flames s’han extingit en menys de mitja hora, però els efectius han localitzat les cinc víctimes mortals a l’interior de la construcció. El SEM ha activat onze ambulàncies i dos equips de suport psicològic. Tres dels quatre ferits lleus han rebut l’alta in situ i una quarta persona ha refusat el trasllat hospitalari.
Els mossos d’esquadra s’han fet càrrec de la investigació per determinar l’origen del foc i aclarir quin ús tenien els trasters. La comitiva judicial ha efectuat l’aixecament dels cadàvers de matinada i, un cop confirmat que l’edifici no presenta danys estructurals, els veïns han pogut tornar als seus habitatges. Diverses autoritats, entre elles la consellera d’Interior, Núria Parlon, s’han desplaçat fins al lloc dels fets i han expressat el condol per la tragèdia.