Religió
1.700 milions de musulmans comencen el Ramadà
El mes sagrat podria allargar-se fins al 19 de març
El Ramadà 2026 començarà previsiblement aquesta nit, tot i que la data definitiva dependrà de l’albirament de la lluna, i el primer dia complet de dejuni serà el 18 de febrer. Prop de 1.700 milions de musulmans al món commemoraran el període en què el profeta Mahora va rebre les primeres revelacions de l'Alcorà. Segons el calendari publicat per la Comissió Islàmica d’Espanya, el mes sagrat podria allargar-se fins al 19 de març, amb la celebració de l’Eid al-Fitr prevista per al 20 de març, festivitat que marca el final del dejuni.
El Ramadà és el novè mes del calendari lunar islàmic. Durant aquestes quatre setmanes, els musulmans practiquen el dejuni diari des de l’alba fins a la posta de sol —abstenint-se de menjar, beure i mantenir determinades conductes— com a exercici d’espiritualitat, autocontrol i solidaritat amb les persones més necessitades. El dia s’estructura al voltant de dues àpats principals: el suhur, abans de l’alba, i l’iftar, al capvespre, i s’intensifiquen la pregària, la lectura de l’Alcorà i les accions caritatives. En tractar-se d’un calendari lunar, les dates varien cada any i poden diferir lleugerament segons el país.