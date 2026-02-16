Espectacle
Miguel Bosé irromp al Judici dels Contrabandistes d’Ordino i anuncia que se’n va a Canillo
El cantant ha aparegut representant una versió carnavalesca 'd'Amante Bandido' i que a causa dels "inconvenients" que s'ha trobat a Ordino, hauria pres la decisió d'instal·lar-se a la parròquia veïna
Els diàlegs del Judici dels Contrabandistes d’Ordino —que enguany s’ha celebrat a l’interior de l’Andorra Congrés Centre Ordino (ACCO) a causa del mal temps— han tornat a posar el dit a la nafra amb una bona dosi d’ironia sobre l’actualitat parroquial i nacional. Com marca la tradició, la sàtira no ha deixat ningú indiferent.
Entre els temes més punyents, s’han criticat els Jocs dels Petits Estats, tot assegurant que les instal·lacions estaven plenes només durant l’esdeveniment i que després “tot tornava a quedar mort”. Tampoc han faltat referències als talls de carretera i canvis de sentit arran de l’europeu de rugbi, ni ironies sobre les ‘tiny houses’ i sobre aquells personatges que, amb quaranta anys, encara viuen amb els pares per les dificultats d’accés a l’habitatge. El Parc de Sornàs també ha estat assenyalat com una prioritat discutible de la corporació ordinenca. Ara bé, la sorpresa més celebrada pel públic ha estat la irrupció d’un nou personatge: Miguel Bosé, que ha aparegut enmig de la representació per interpretar una versió carnavalesca d’'Amante Bandido'. Entre aplaudiments, el cantant ha volgut deixar clar que "no havia vingut a viure a Andorra per l’evasió fiscal" i que, davant els "molts inconvenients" d’Ordino, havia decidit establir-se a Canillo.
"Sempre intentem mirar quines han estat les notícies més destacades d’Ordino i, a partir d’aquí, improvisem els esquetxos" ha comentat la membre de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Maria Zorzano. Segons ha explicat, enguany hi han participat entre 20 i 30 persones i s’han fet tres setmanes d’assaig, especialment per preparar els esquetxos que es renoven cada any. "Per a la resta, ens trobem un cop per setmana" ha afegit.
Després de la representació, el públic ha pogut gaudir del tradicional repartiment del brou i la carn d’olla. La programació de la tarda inclourà, a les 16.30 hores, el Ball Infantil de disfresses, amb xocolatada i coca per a tots els participants. Ja el dimecres 18 de febrer, a la Plaça Major, s’oferirà un Taller de Carnaval 'Per Carnaval posa’t el millor somriure' a La Capsa, espais de creació, gratuït i obert a totes les edats. La jornada acabarà amb la cremada i lectura del testament del Carnestoltes, acompanyada d’una sardinada popular (3 euros) i el seguici fúnebre amb les ploraneres, mentre el notari de les Valls d’Ordino donarà lectura del testament.
