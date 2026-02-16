ENTITATS

GosSOS crida al voluntariat per reforçar el Centre de Protecció Caní

Redacció
Andorra la Vella

L’entitat GosSOS inicia avui una prova pilot d’ampliació d’horaris al Centre de Protecció Caní, que s’allargarà fins al 15 de març. La mesura respon a la reubicació provisional dels tancats per unes obres properes i també servirà per avaluar si l’obertura en horari de tarda té prou assistència.

L’associació ha fet una crida al voluntariat perquè ajudi a passejar els gossos durant aquests dies i n’afavoreixi el benestar.

