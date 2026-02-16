BRITISH COLLEGE
La Batllia desestima la demanda d’una professora per discriminació
El director es retracta d’una carta on deia que només volen professors nadius
La Batllia ha desestimat íntegrament la demanda interposada per una professora del British College Overseas SL que denunciava haver estat acomiadada de manera discriminatòria per raó d’origen i naixement, amb vulneració de l’article 6 de la Constitució. La resolució judicial conclou que no ha quedat acreditada cap discriminació ni tampoc incompliments formals en l’extinció del contracte, efectuada el 30 de juny del 2023 com a comiat no causal. La docent, que havia treballat al centre des del setembre del 2021 com a tutora de recepció, sostenia que el veritable motiu de la no-continuïtat era una decisió estratègica de la junta escolar d’“anar cap a tenir només britànics o parlants nadius” en el rol de mestres, tal com figurava en una primera carta de recomanació enviada pel director el 24 de març del 2023. En aquell document s’afirmava literalment que la finalització del contracte “és deguda a una decisió estratègica de la junta escolar per dirigir-se a tenir només britànics o nadius parlants en el rol de mestres”.
Durant el judici, però, el director va qualificar aquesta expressió d’“error manifest i precipitat” en la redacció inicial de la carta i es va retractar del contingut, assegurant que la decisió no obeïa a criteris discriminatoris. La Batllia dona per bona aquest “error precipitat” i considera que no s’ha provat que l’acomiadament respongués a la nacionalitat o origen de la treballadora i que la referència inclosa en la carta no acredita per si sola una vulneració constitucional. La resolució també rebutja les pretensions subsidiàries de la demandant, que demanava que el cessament fos declarat injustificat per incompliment de les formalitats previstes a la Llei de relacions laborals, especialment pel que fa al preavís i al pagament de determinades quantitats. Segons la sentència, la professora era coneixedora amb antelació que la relació laboral finalitzaria al tancament del curs escolar 2022-2023, i el comiat no causal complia els requisits legals establerts. Pel que fa a les vacances meritades, la Batllia entén que la docent ja havia gaudit de la part proporcional corresponent i descarta que hi hagi imports pendents per aquest concepte. També dona per vàlid el pagament de la quitança i la compensació econòmica, tot i que la demandant sostenia que s’havien abonat fora de termini. La treballadora reclamava principalment la nul·litat del comiat, amb opció de reincorporació o indemnització pels salaris deixats de percebre, i subsidiàriament una indemnització incrementada en un 25 % per acomiadament injustificat, així com el pagament de vacances i interessos. Totes les peticions han estat rebutjades en primera instància. Després de conèixer la resolució, dictada el 8 de gener del 2026 i notificada l’endemà, la docent ha presentat recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia. En el recurs, sosté que hi ha hagut un error en la valoració de la prova documental i testifical i insisteix que el contingut de la carta de recomanació evidencia el motiu real de la decisió empresarial. El cas, que es va judicialitzar el juliol del 2023 i es va jutjar el febrer del 2024, continua ara la seva tramitació en segona instància, on el Tribunal Superior haurà de determinar si confirma o revoca la decisió de la Batllia. També haurà de pronunciar-se sobre la interpretació de la prova i sobre si la menció al perfil lingüístic dels docents pot tenir rellevància jurídica.