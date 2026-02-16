Meteo
Avís taronja per risc d'allaus fins a la tarda al nord d'Andorra
Per la tarda s'espera un nou episodi de precipitacions i que la cota de neu pugi fins als 2.100 metres.
El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís taronja per risc d'allaus al nord del Principat que s'estendrà fins a les sis de la tarda. També hi ha activat l'avís groc pel mateix motiu a tot el país fins a la mateixa hora.
D'altra banda, el pas d'un front càlid ha deixat precipitacions aquesta nit a tot el país i que s'espera que durin fins el migida i la tarda. A més, el pas del front farà pujar la cota de neu als 2.100 metres al migdia. A partir del vespre, segons les previsions del servei meteorològic, les clarianes s'obriran progressivament de sud a nord i la nit quedarà amb el cel velat per núvols alts i prims. El vent bufarà moderat de component nord-oest durant tota la jornada.