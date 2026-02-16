Meteo

Avís taronja per risc d'allaus fins a la tarda al nord d'Andorra

Per la tarda s'espera un nou episodi de precipitacions i que la cota de neu pugi fins als 2.100 metres.

Mapa de meteo amb l'avís taronja per risc d'allaus.

Redacció
Andorra la Vella 

El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís taronja per risc d'allaus al nord del Principat que s'estendrà fins a les sis de la tarda. També hi ha activat l'avís groc pel mateix motiu a tot el país fins a la mateixa hora. 

D'altra banda, el pas d'un front càlid ha deixat precipitacions aquesta nit a tot el país i que s'espera que durin fins el migida i la tarda. A més, el pas del front farà pujar la cota de neu als 2.100 metres al migdia. A partir del vespre, segons les previsions del servei meteorològic, les clarianes s'obriran progressivament de sud a nord i la nit quedarà amb el cel velat per núvols alts i prims. El vent bufarà moderat de component nord-oest durant tota la jornada.

