Arrestada una turista amb 0,5 grams d'extasi a la frontera del riu Runer
Els controls, en els quals es va detenir a quatre persones, es van realitzar entre dijous i divendres
La policia d'Andorra ha dut a terme quatre detencions per presumptes delictes contra la salut pública a la frontera del Riu Runer, en dues actuacions realitzades dijous i divendres. Divendres, els agnets van efectuar dues detencions, a dues dones turistes de 23 anys que duien 0,50 i 0,45 grams d'èxtasi.
Dijous, la primera intervenció va ser l'arrest d'una dona de 31 anys a qui se li van intervenir 0,35 grams de cocaïna. El mateix dia, la policia també va detenir un turista de 33 anys en possessió de 0,2 grams de la mateixa droga en un control realitzat a la frontera hispanoandorrana.
Un detingut a Canillo amb una taxa d'alcoholèmia d'1,89
El cos també ha detingut en els darrers dies un conductor de 33 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol. Concretament, es tracta d'un home que va ser controlat a la parròquia de Canillo amb una taxa d'alcoholèmia d'1,9, molt superior al límit legal establert.