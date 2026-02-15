ANÀLISI TÈCNICA
Validat per la FIS el traçat de l’Àliga de la Copa del Món
La pista compleix amb les condicions exigides per acollir les proves de velocitat de descens i supergegant
Llum verda a l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026. La Federació Internacional d'Esquí (FIS) ha validat avui al migdia, mitjançant l’‘snow control’, l’escenari de competició que acollirà tres curses del gran circ blanc els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març. El traçat de l’Àliga compleix amb les condicions exigides per acollir les proves de velocitat de descens i supergegant.
En concret, s’han analitzat mostres de neu en quatre trams de la pista Àliga. Els indicadors de densitat i la granulometria són actualment "òptims i conformes amb les exigències de la FIS", segons ha informat el director tècnic de l’àrea de neu, Nico Fornes. El director de cursa, Santi López, ha liderat el test acompanyat del cap de pista, Oriol Cusidó; el cap de màquines, Robert Lindsey; i el secretari general, Marc Mitjana, amb la supervisió de Jordi Pujol en representació de la FIS.
Inici dels preparatius a la pista de competició
Els preparatius a l’escenari de competició ja estan en marxa. En una temporada marcada per les nevades contínues, els treballs s’han desenvolupat de manera constant: l’equip de màquines ha intensificat el condicionament de la pista, mentre que els pisters ja han començat la instal·lació de les xarxes de seguretat al llarg de tot el traçat. A partir de demà, algunes de les corredores que participaran a la Copa del Món d’Andorra entrenaran a la pista Àliga. En concret, hi seran els equips de França, Estats Units, Itàlia, Suïssa i Andorra —amb la presència de l’andorrana Jordina Caminal—, que aprofitaran les condicions òptimes del traçat per preparar a fons la pròxima cita del gran circ blanc després del seu pas pels Jocs Olímpics d'Hivern de Milà-Cortina 2026.