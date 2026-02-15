METEOROLOGIA
Ratxes de fins a 167 km/h a Catalunya obliguen a suspendre rues de Carnestoltes i a tallar l’AP-7
Protecció Civil va enviar ahir alertes als mòbils a les comarques del sud i del nord en una jornada amb més de 800 trucades al 112
El vent va tornar a sacsejar ahir Catalunya amb un nou episodi de forta intensitat que va deixar ratxes superiors als 100 quilòmetres per hora, va provocar centenars d’incidències i va obligar a suspendre activitats de Carnestoltes, a tancar estacions d’esquí i a tallar l’AP-7 per un camió bolcat i la caiguda d'un arbre, segons ha informat Rac1. Les dades facilitades pel servei meteorològic de Catalunya van registrar a Portbou cops de vent de fins a 167 km/h i a Boí es va arribar als 152 km/h. També es van superar els 100 km/h en altres punts del territori, amb valors destacats com 146 km/h a Mas de Barberans o 134 km/h a l’Hospitalet de l’Infant, entre d’altres.
Davant la situació, Protecció Civil va enviar ahir al matí una alerta als telèfons mòbils de les comarques del sud i del nord on el risc era màxim, amb la recomanació d’evitar desplaçaments i activitats a l’aire lliure. Passades les set del vespre, es va emetre un nou missatge ES-Alert informant que es podrien aixecar les limitacions a la mobilitat i a les activitats exteriors si es consolida la davallada de la intensitat del vent.
Al llarg del dia, el telèfon d’emergències 112 va rebre més de 800 trucades relacionades amb incidències pel vent, mentre que els avisos als Bombers s’han situat al voltant dels 700. La previsió de fortes ventades també va condicionar la celebració del Carnestoltes arreu del territori. Diversos municipis van optar per suspendre rues i actes festius davant la impossibilitat de garantir la seguretat dels participants i assistents.