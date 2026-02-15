ENTITATS
GosSOS crida al voluntariat per reforçar el Centre de Protecció Caní davant l’ampliació horària
L'extensió de l'horari del 16 de febrer al 15 de març servirà per valorar l’assistència a les tardes i garantir el benestar dels gossos
L’entitat GosSOS iniciarà aquest dilluns 16 de febrer una prova pilot d’ampliació d’horaris al Centre de Protecció Caní (CPC) que s’allargarà fins al 15 de març. Durant aquest període, l’equipament obrirà de dilluns a dissabte de les 7 h a les 19 h i els diumenges de les 8 h a les 16 h.
La iniciativa respon, en primer lloc, a una necessitat urgent derivada de les obres d’una nova estació transformadora en uns terrenys propers al centre, que han obligat a reubicar provisionalment els tancats —els espais d’esbarjo on els gossos poden sortir diàriament dels seus cubicles. Segons l’entitat, els nous tancats estaran disponibles en uns deu dies.
En aquest context, GosSOS ha fet una crida al voluntariat perquè col·labori passejant els gossos durant els pròxims dies, tant al matí com a la tarda, per tal de garantir que tots els animals puguin sortir del seu espai habitual i preservar-ne la salut física i mental. L’entitat ha agraït la col·laboració de FEDA per la rapidesa a l’hora de trobar una solució provisional.
La segona motivació de la prova pilot és avaluar si l’ampliació de l’horari a les tardes registra una assistència suficient que permeti plantejar-ne la continuïtat més enllà d’aquest període de prova. L’ampliació comporta també un reforç de l’equip professional i, en conseqüència, un increment de la despesa per a l’entitat gestora.
GosSOS anima la ciutadania a acostar-se al Centre de Protecció Caní durant les properes setmanes per passejar i compartir estones amb els animals allotjats al centre.