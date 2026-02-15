SUCCESSOS
Ferit un home al Tarter després que un vehicle li tirés un fanal a sobre
Un vehicle va impactar ahir contra un fanal a la zona del Tarter i, a conseqüència del xoc, un vianant va resultar ferit, segons va explicar la policia. L’incident s’hauria produït arran de l’impacte del cotxe amb el fanal, que hauria caigut sobre la víctima, que es trobava caminant per la zona. Els fets van tindre lloc cap a les 17 hores i el vehicle implicat hauria impactat contra un altre vehicle, que hauria tirat el fanal sobre una persona d’edat avançada, sempre segons les dades policials.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els serveis d’emergència, el servei de circulació i la policia per atendre la persona ferida i assegurar la zona de l’incident.