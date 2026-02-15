AUTOMOBILISME
Edgar Montellà recull el premi com a campió d’Espanya de la Classe 11
El pilot andorrà rep el guardó a la Gala de Campeones de la RFEDEA i suma també el subcampionat en Classe 3
El pilot andorrà Edgar Montellà va ser reconegut ahir a Madrid durant la “Gala de Campeones” organitzada per la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDEA). Montellà va recollir el premi que l’acredita com a campió de la Classe 11 del circuit nacional espanyol “AutoHebdo Sport”, així com el subcampionat en Classe 3.
El guardó arriba després d’una temporada marcada pel retorn del pilot al campionat espanyol de muntanya, en què la regularitat li va permetre situar-se al capdavant de la classificació i assolir els objectius fixats a l’inici del curs. “Avui és el dia de la recompensa a tota la feina de l’any passat, un any de retorn al circuit espanyol on la regularitat ens va permetre estar al capdavant i recollir avui aquests dos premis. Vam tancar la temporada havent assolit l’objectiu”, va destacar Montellà durant la gala. El pilot també va voler agrair el suport dels patrocinadors, així com el de la seva família i, especialment, el de la seva parella.
La temporada passada del Campionat d’Espanya de muntanya es va desenvolupar amb una prova mensual, amb una pausa a l’agost. El calendari va arrencar del 25 al 27 d’abril a Estepona (Andalusia) i va continuar del 16 al 18 de maig amb la Subida al Fito (Astúries). Del 31 de maig a l’1 de juny es va disputar la Pujada a Arinsal, organitzada per l’ACA, una cita especialment significativa per a Montellà, ja que és el club que li va obrir les portes a la competició amb el programa Joves Pilots ACA.
El campionat va seguir del 24 al 26 de juliol amb la Subida Chantada (Galícia). El 5 i 6 de setembre es va celebrar la Subida a Los Loros, a les Illes Canàries, prova en què el pilot andorrà no va participar per compromisos personals. La competició es va tancar del 26 al 28 de setembre amb la Subida a Onil, a Alacant.