SUCCESSOS
Desplaçament dels serveis d’emergència per la presència de fum al centre de tecnificació d’Ordino
Bombers, policia i agents de circulació s’han desplaçat a la zona després de rebre l’avís cap a les 18 hores
Els serveis d’emergència s’han mobilitzat aquesta tarda per la presència de fum negre i espès al centre de tecnificació esportiva d’Ordino (CTEO). Les primeres informacions remarquen que l’avís s’ha rebut prop de les 18 hores, fet que ha activat el dispositiu amb la presència d’efectius del cos de bombers, del cos de policia i d’agents de circulació.
Alguns veïns han assegurat que de l’espai “sortia fum fa estona”, extrem que haurà de ser confirmat per les autoritats competents. A hores d’ara no han transcendit més detalls sobre l’origen del fum ni sobre possibles afectacions personals o materials.
Notícia pendent d’ampliació.