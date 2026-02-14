REPORTATGE
Una trobada amb història
Els exconsellers del Procés Constituent fan la visita institucional anual a FEDA per commemorar el 33è aniversari de la Constitució.
La central hidroelèctrica de FEDA va acollir ahir una trobada d’exconsellers generals que van participar en el Procés Constituent per commemorar els 33 anys de l’aprovació del redactat final de la Constitució del Principat. La jornada es va emmarcar en la reunió anual que el col·lectiu celebra cada any en una parròquia diferent i que enguany ha tingut lloc a Escaldes-Engordany, amb la previsió que la pròxima edició es dugui a terme a Canillo. La visita va incloure un recorregut per les instal·lacions i una explicació històrica de l’entitat.
L’acte també va tenir un valor institucional destacat, ja que va ser el primer presidit per la nova directora general, Sílvia Calvó, acompanyada pel director general adjunt, Albert Moles, que van exercir d’amfitrions i van guiar personalment els assistents durant el recorregut. Des de FEDA van posar en relleu el pes històric dels participants, considerats figures clau en la construcció institucional i política del país, i van destacar la voluntat de compartir amb ells l’evolució de la infraestructura energètica nacional.
Entre els assistents hi havia noms destacats de la política andorrana vinculats al Procés Constituent, com ara Jaume Bartumeu, Josep Garrallà, Miquel Armengol o Jordi Farràs, a més d’altres exconsellers com Aleix Areny, Joan Santamaria, Miquel Naudi o Miquel Casal. Armengol va explicar que aquestes trobades anuals serveixen “per mantenir viu el vincle entre els protagonistes d’aquella etapa històrica i recordar el camí recorregut des de l’aprovació de la Constitució fins a l’actualitat”.
Els participants van valorar positivament l’evolució de FEDA i el paper que ha tingut en el desenvolupament del país. Armengol va destacar que, més enllà de les dades presentades, els va sorprendre “la professionalitat de l’equip i la visió de futur de l’empresa pública en matèria energètica”. La jornada es va cloure amb un espai de retrobament entre els exconsellers, que van compartir experiènies i records d’un dels períodes més rellevants de la història contemporània del Principat.