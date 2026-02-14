EFECTES DELTEMPORAL
Tancada l’estació d’Ordino Arcalís per les condicions meteorològiques
El perill d’allaus se situa en 4 sobre 5 i diversos sectors i connexions del domini esquiable també resten clausurats
L’estació d’Ordino Arcalís ha anunciat el tancament de les seves instal·lacions a causa de les condicions atmosfèriques, meteorològiques i nivals, que no permeten operar amb normalitat ni amb les garanties de seguretat requerides. L’estació ha informat que quan es donen aquestes circumstàncies i no es pot assegurar el funcionament amb les condicions adequades, se suspèn l’activitat. En aquests casos, des de Grandvalira Resorts s’ofereix al client una compensació del producte adquirit mitjançant un bo, que es pot utilitzar un altre dia de la temporada vigent o, en alguns casos, durant la temporada següent.
A més, altres sectors del domini esquiable també es troben afectats. El sector del Peretol està tancat i algunes connexions entre sectors no estan operatives. La situació coincideix amb un risc d’allaus situat en 4 sobre 5, un nivell elevat que obliga a extremar les precaucions i que condiciona l’activitat a la muntanya. Les restriccions responen a criteris de seguretat davant un episodi meteorològic advers i es mantindran mentre no millorin les condicions.