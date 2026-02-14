RECURSOS
Salut i dietistes ultimen l’acord amb dues visites cobertes per la CASS
El col·legi va aprovar en assemblea l’entrada a la cartera de serveis, pendent de tancar
Fa gairebé quatre anys de l’aprovació del reglament de la cartera de serveis sanitaris per incloure prestacions fins llavors no cobertes per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS): els últims anys s’han desenvolupat algunes de les incorporades per donar entrada als psicòlegs, abonar parcialment la reproducció assistida i més recentment al tractament de disfòria de gènere o a la podologia per a persones que pateixen diabetis. Queden les consultes de dietistes i nutricionistes, malgrat que el disseny del circuit i les condicions d’accés han avançat força darrerament amb la intenció que sigui una realitat aquest any. El col·legi professional ja ha aprovat en assemblea l’entrada a la cartera de serveis i ara falta acordar els darrers serrells: tarifes, quines patologies estaran cobertes i també resoldre la convenció amb la CASS. L’acord assolit preveu que hi hagi dues visites amb reemborsament de la Seguretat Social després d’una primera derivació del metge referent i començar amb un any de prova pilot per després estabilitzar-ho.
Caldrà la derivació del metge referent per a patologies que s’han de concretar
La presidenta del col·legi, Amaia Martioda, va exposar que un dels serrells que s’han de tancar són les problemàtiques de salut que estarien incloses, el ministeri proposava obrir-ho a un ampli ventall de patologies, però els professionals prefereixen focalitzar-se inicialment en un grup més reduït i Martioda va apuntar el sobrepès, la diabetis o els trastorns de la conducta alimentària. Es tractaria de consultes “d’uns 30 minuts”, més curtes de les que habitualment fan en l’àmbit privat per a les persones que necessiten un assessorament nutricional. Tot i que inicialment serien dues visites cobertes, podrien ampliar-se en algunes patologies. I quant a les tarifes associades, Martioda va especificar que ja s’ha parlat d’una xifra, però va preferir no avançar-la fins que el procés no estigui tancat també amb la CASS.
Martioda va destacar que l’assemblea “va aprovar per unanimitat” l’entrada de la professió sanitària al global de prestacions amb finançament públic, i que malgrat que es comenci amb una prova pilot l’objectiu és “oferir un servei de qualitat a llarg termini”. La intenció inicial del ministeri era que la prestació ja estigués coberta en aquesta arrencada d’any i tot i que s’ha patit un retard i “encara no tenim data”, la previsió és que el pas es faci durant aquest any.
El ministeri, en paral·lel, està treballant amb altres professionals sanitaris per actualitzar les tarifes de les prestacions, una reclamació compartida pels diferents col·lectius, des dels metges fins als fisioterapeutes.