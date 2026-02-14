Representació visual:
Els 'vision board', la nova tendència dels joves
La psicologia explica el fenomen que agafa empenta entre els joves de 16 a 30 anys, inspirats per creadors de contingut i influenciadors de xarxes socials
Fotos de viatges somiats, frases motivadores o objectius que es volen aconseguir. Tot això, i molt més, es posa dins d’un 'vision board', una pràctica que s’ha convertit en una tendència global i que també s'està estenent com la pólvora entre els residents del país.
Un 'vision board' és una composició visual que recull objectius personals, somnis i aspiracions mitjançant fotografies, dibuixos o altres elements. La idea no és cap altra que la de visualitzar allò que es vol aconseguir per mantenir el focus i la motivació en aquell objectiu que es vol assolir. "La gent ho fa com una manifestació, el que tu vols fer en el futur", explica la psicòloga Mireia Català. "Té una mica un efecte psicològic i d'estímul, és com un reforç de motivació emocional", relata Català, que agrega que és una pràctica semblant a la mentalitat "si penses coses bones, et passaran coses bones, però amb imatges".
Aquest fenomen està agafant molta empenta entre els joves de 16 a 30 anys, en part, perquè molts creadors de contingut i influenciadors de xarxes socials ho estan portant a terme. Fins i tot, s'han organitzat cursos sobre com elaborar-ne en el Principat. "Ho estic veient més en edats entre els 25 i els 30, suposo perquè tens més capacitat econòmica", indica la psicòloga.
Aquesta tendència genera un efecte motivador i és "una mena de regulador del sistema nerviós, fa com una mica d'àncora perquè els dona calma", explica Català. "Ho recomano com a hobby, no com a teràpia", alerta la psicòloga. En aquest sentit, els 'vision board' no substitueixen la psicoteràpia, és a dir, no serveixen per tractar trastorns com l’ansietat, la depressió o el trauma, entre altres patologies.
Però sí que en l'àmbit psicològic "pot reforçar la identitat, donat que és un exercici d'introspecció perquè no treballa només qui ets, sinó qui vols ser en un futur, això fa que el cervell actuï més fàcilment quan encaixa amb la teva identitat", apunta Català. A més, és una bona opció per marcar-se nous objectius i propòsits per fer durant una temporada. "Si es vol plantejar com a hobby i una motivació de fer durant el llarg d'aquest any, cal que sigui realista", assegura Català. Per tant, cal que els objectius siguin assumibles i es toqui de peus a terra. Segurament aquesta és la raó pel qual predomina entre les persones properes als trenta anys, ja que en aquesta franja d'edat els objectius "ja comencen a ser més realistes", explica.