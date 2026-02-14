REPORTATGES
Diners fàcils, promeses buides
Les xarxes socials s’omplen de cursos i testimonis atractius per als joves que prometen beneficis i rendibilitats altes en molt poc temps.
Cada cop més joves miren cap al món de les inversions com una possible via per millorar la seva situació econòmica, i tant les criptomonedes com els cursos d’inversions s’han convertit en un dels principals pols d’atracció. A les xarxes socials i a internet proliferen els anuncis, vídeos i testimonis que prometen rendibilitats elevades en poc temps, sovint acompanyats de píndoles formatives que asseguren revelar les claus per fer-se ric invertint. Aquest fenomen ha fet créixer notablement l’interès i també el negoci al voltant de les criptoinversions, especialment entre les generacions més joves, acostumades al consum digital i a les noves tecnologies.
“Si un producte financer promet una rendibilitat molt alta, també té un risc molt alt”
Jordi Martínez, director d’educació financera a l’Institut d’Estudis Financers de Barcelona, va reconèixer el potencial de la tecnologia blockchain, que considera “una tecnologia de futur, molt segura i que pot ser una revolució”, així com l’existència d’algunes criptomonedes amb projectes sòlids o vistes com a valor refugi, com el bitcoin. Tot i això, va alertar que “la majoria de les criptomonedes acaben valent zero” i que el principal perill és la cerca dels diners fàcils. “Això no existeix”, va afirmar amb referència a les promeses d’enriquir-se en poques setmanes, sovint difoses per persones que fan negoci venent formacions.
“Veus algú que et diu: compra aquesta ‘cripto’ i d’aquí a tres setmanes seràs ric. Això no existeix”
Davant aquest escenari, va defensar una visió més realista de la inversió, basada en el llarg termini i l’interès compost, i va recordar un principi clau: la relació entre risc i rendibilitat. “Si una cosa promet una rendibilitat molt alta té un risc molt alt”, va assenyalar, recomanant desconfiar de qualsevol proposta que garanteixi guanys elevats sense risc aparent.
Martínez recomana fugir dels discursos en què es promet guanyar diners ràpidament