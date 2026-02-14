SUCCESSOS
Un despreniment de rocs a la plaça Rocacorba obliga a acordonar la zona a Sant Julià
Un despreniment de pedres va afectar ahir la plaça Rocacorba de Sant Julià de Lòria a conseqüència de les fortes pluges registrades en els últims dies. El comú va acordonar un tram de vorera per garantir la seguretat dels vianants i va recomanar evitar la zona mentre els serveis municipals comproven l’estabilitat del terreny i descarten nous despreniments. No es van registrar ferits, però l’incident posa en relleu la vulnerabilitat d’alguns punts del nucli urbà davant de condicions meteorològiques adverses i la necessitat de mantenir una vigilància constant per prevenir futurs accidents.