TRADICIÓ
El Consell General acosta la història parlamentària a la ciutadania
El Consell General va obrir al públic la tercera jornada del curs El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI), organitzat conjuntament amb la Universitat d’Andorra, amb l’objectiu d’apropar la història parlamentària del país als ciutadans. En aquesta segona edició, el síndic general, Carles Ensenyat, va remarcar que el curs permet entendre l’evolució del país a través de la institució parlamentària, mentre que el rector de l’UdA, Juli Minoves, va destacar la bona entesa entre les institucions i la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa.