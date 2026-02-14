Conferència de Seguretat de Múnic 2026
Andorra signa un protocol d’entesa amb l’Orde de Malta
La ministra Imma Tor participa en la 62a edició del fòrum internacional, amb presència de prop de 150 estats i una agenda centrada en la seguretat global
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha signat aquest cap de setmana un Protocol d’entesa d’amistat i cooperació amb l’Orde de Malta en el marc de la 62a edició de la Conferència de Seguretat de Múnic, que se celebra fins demà a Alemanya. L’acord s’ha formalitzat amb el gran canceller de l’Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, i estableix diversos àmbits prioritaris de cooperació, especialment en el vessant humanitari i social. Entre aquests destaquen la salut, la protecció civil i la gestió d’emergències; la inclusió social i la reducció de la bretxa digital; l’educació i la joventut, així com la sostenibilitat i la cooperació cultural.
La Conferència de Seguretat de Múnic és una de les principals plataformes internacionals de debat en matèria de política exterior i seguretat. Enguany reuneix representants de prop de 150 estats, amb la participació de mig centenar de caps d’Estat i de Govern i prop de 200 ministres, principalment d’Afers Exteriors. Durant les jornades, la ministra Tor participa en sessions dedicades als reptes de la seguretat global, el futur de l’ordre internacional, els conflictes regionals i el paper d’Europa en un entorn global més exigent. Ahir i avui va assistir a la inauguració oficial de la Conferència, a càrrec del canceller federal d’Alemanya, Friedrich Merz.
La titular d’Exteriors també ha participat en debats sobre multilateralisme, competència sistèmica, seguretat econòmica i comercial —amb especial èmfasi en les relacions entre els Estats Units i la Xina—, així com sobre guerra híbrida, geopolítica dels recursos i garanties de seguretat per a Ucraïna. En aquest context, ha expressat la solidaritat del poble andorrà al ministre d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Andrii Sybiha, especialment davant el sofriment derivat dels atacs a infraestructures energètiques essencials.
La ministra també ha assistit a la sessió sobre França a Europa i al món, amb la intervenció del president de la República Francesa i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, a qui ha pogut saludar. Igualment, ha participat en el debat sobre la construcció d’aliances per a una nova Gaza, amb la presència del ministre d’Afers Exteriors d’Espanya, José Manuel Albares, amb qui va mantenir una conversa en finalitzar la taula rodona. La jornada de demà posarà el focus en Europa, la seva capacitat d’actuació, la competitivitat i la defensa dels valors fonamentals.