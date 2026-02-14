Sensibilització
El 25% dels ingressos de la Copa del Món es destinarà a la conscienciació sobre la donació d’òrgans
La recaptació de les entrades es canalitzarà a través d’ATIDA per impulsar una campanya de sensibilització ciutadana
El 25% de la recaptació de les entrades de l’Audi Ski World Cup Andorra 2026 es destinarà a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) per impulsar una campanya de comunicació sobre la importància de la donació d’òrgans. Així ho ha comunicat l’entitat a l’organització de l’esdeveniment.
El vicepresident d’ATIDA, Jaume Boneta, ha celebrat l’acord i ha destacat que “des d’ATIDA estem molt contents de formar part del projecte de la Copa del Món amb Grandvalira, perquè gràcies a la venda d’entrades podrem activar una campanya de sensibilització ciutadana per fomentar la donació d’òrgans”.
L’entitat compta actualment amb prop d’un centenar de socis i treballa per promoure la conscienciació sobre la donació d’òrgans al Principat. Segons Boneta, hi ha una desena de persones en llista d’espera al país per rebre un òrgan. A Andorra, a dia d’avui, només es poden fer donacions de medul·la òssia i de còrnia. En aquest context, ATIDA col·labora amb el Govern d’Andorra amb l’objectiu d’avançar cap a una legislació més àmplia. La previsió és que l’any 2027 el país disposi d’una llei de trasplantaments que permeti iniciar els primers procediments des d’Andorra.
Per la seva banda, el responsable de Responsabilitat Social Corporativa de la Copa del Món, Víctor Torres, ha remarcat que l’esdeveniment “és un projecte esportiu, però també un projecte amb un ferm compromís social”. Torres ha recordat que des de fa diverses temporades una part de la recaptació de les entrades dels esdeveniments es destina a entitats del país. En la Copa del Món del 2024, per exemple, els fons es van destinar a Special Olympics.
Les proves tindran lloc a la pista Àliga, al sector El Tarter, amb un preu de 10 euros per dia per assistir dissabte i diumenge. Els infants fins a 12 anys tindran accés gratuït: de 0 a 3 anys no cal reserva prèvia, mentre que els infants de 3 a 12 anys han de reservar entrada, ja que ocuparan seient. Les entrades per accedir a les grades situades al peu de pista estan disponibles al web oficial de l’esdeveniment.